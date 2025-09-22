Tras su viaje a Estados Unidos, que lo mantendrá ocupado hasta el viernes, Javier Milei pondrá en marcha una gira nacional con actos en 12 provincias durante el último mes de campaña para las elecciones. La decisión surgió de la mesa chica del oficialismo, que no descarta que el Presidente visite más de un distrito por día, con el objetivo de “revivir el clima del balotaje de 2023”.

Aunque en un primer momento se analizó la posibilidad de que el Presidente visite San Juan y mantenga un encuentro con el sector productivo, una versión difundida por un medio nacional sostiene que la provincia cuyana no figura en el itinerario del mandatario.

El plan incluye las ocho provincias que este año eligen diputados y senadores y otras cuatro con gran cantidad de electores: Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de la Ciudad de Buenos Aires. La primera escala será en Santa Fe, después del lanzamiento de campaña en Córdoba, mientras que el cierre también está previsto en esa provincia mediterránea.

Desde la Casa Rosada quieren que el Presidente encabece en persona la estrategia proselitista para reforzar a los candidatos libertarios con menor nivel de conocimiento, apelando a la polarización económica y a la advertencia sobre un eventual regreso del kirchnerismo.

En paralelo, en el oficialismo preocupa el frente económico, tras la venta de U$S678 millones de reservas del Banco Central. Por ello, Milei aprovechará su paso por Nueva York para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en busca de avanzar en un acuerdo de financiamiento que traiga calma a los mercados. También disertará en la Asamblea General de la ONU y se reunirá con Donald Trump, acompañado por Karina Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein.

Según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, la campaña finalizará el 24 de octubre a las 8 de la mañana, lo que deja apenas un mes para coordinar el recorrido por los distritos. En Balcarce 50 analizan un esquema de tres provincias por semana, aunque admiten que el cronograma todavía no está cerrado.

La apuesta oficialista busca recuperar terreno en distritos clave donde esperan una derrota –como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe–, acortar diferencias y compensarlas con un mejor desempeño en provincias del norte. El escenario electoral que proyectan es de un ajustado margen de tres puntos a nivel nacional frente a la oposición.