El presidente Javier Milei dará a conocer este lunes, a través de cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026 que será girado al Congreso. Sin embargo, el clima de debate ya se anticipa áspero: desde distintos bloques opositores adelantaron que no aceptarán un tercer año consecutivo sin una nueva Ley de Leyes y que buscarán asegurar su tratamiento antes del cierre de las sesiones ordinarias.

En esa línea, gobernadores y legisladores preparan una ofensiva parlamentaria que incluye emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, para que convoque a funcionarios del área económica y fije fecha de dictamen. La intención es evitar lo sucedido el año pasado, cuando la falta de acuerdo terminó en una nueva prórroga del presupuesto 2023, lo que dio al Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad en el manejo de fondos.

Desde la Casa Rosada anticipan que el equilibrio fiscal será la línea roja del oficialismo y no convalidarán cambios que lo pongan en riesgo. Sin embargo, buscan recomponer el vínculo con los gobernadores mediante posibles acuerdos en torno a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del Impuesto a los Combustibles. Entre los mandatarios que ya fijaron posición figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, respaldó la meta de déficit cero pero pidió que se aplique con “sensibilidad social”. En diálogo con Radio Rivadavia, sostuvo: “Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí para terminar con la corrupción y la ineficiencia sin golpear a los más vulnerables”.

El debate presupuestario llega en un escenario político adverso para el oficialismo, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y las dificultades legislativas de las últimas semanas. La incógnita ahora es si Milei buscará abrir el diálogo con la oposición o intentará imponer su plan sin concesiones.

