En un acto celebrado este jueves en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, el presidente Javier Milei lanzó oficialmente el Plan Nacional de Tolerancia Cero con el Crimen y el proyecto de un nuevo Código Penal. Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario afirmó que esta reforma busca un "cambio de sistema de fondo" en la lucha contra la inseguridad.

Milei enfatizó que las reformas buscan revertir "años de garantismo" que, a su juicio, "se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen". El Presidente prometió que, si el proyecto es aprobado, "quienes delinquen la van a pagar en serio", permitiendo que "los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad".

En un mensaje directo a los legisladores, el Jefe de Estado subrayó la urgencia de la aprobación. "Que este conjunto de reformas se implemente o no, depende directamente del Congreso de la Nación", advirtió, y sentenció: "El país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios".

Castigo, imprescriptibilidad y cumplimiento efectivo

Por su parte, la ministra Bullrich detalló los pilares del nuevo código, al que definió como un instrumento de "tolerancia cero".

El proyecto se basa en tres componentes centrales:

El agravamiento de las penas para combatir el delito.

La imprescriptibilidad de los delitos aberrantes.

El cumplimiento efectivo de la pena.

"La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad", declaró la Ministra, aseverando que si se logra que "el 82% de los delitos sean de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga".

Bullrich concluyó su exposición con una sentencia: "Con el presidente Javier Milei hoy nace una nueva doctrina: la doctrina penal de la tolerancia cero", marcando el fin de la "doctrina del zaffaronismo" que, según ella, "tanto daño le hizo a la sociedad".

Endurecimiento de penas y nuevas figuras delictivas

La reforma propone un amplio abanico de modificaciones penales:

Imprescriptibilidad: Se aplicará a delitos de extrema gravedad como homicidios, trata de personas, crímenes contra la integridad sexual, narcotráfico y terrorismo.

Delitos Cotidianos: Se endurecerán las penas para hechos frecuentes como hurtos, robo de celulares, entraderas, salideras bancarias, estafas piramidales y delitos viales.

Protección a la Policía: Se amplía el concepto de legítima defensa para "defender a los policías en cumplimiento del deber", buscando que "estén protegidos y no terminen siendo victimarios".

Nuevas Figuras: Se incorporan delitos relacionados con inconductas a través de soportes informáticos o Inteligencia Artificial, además de incrementar las sanciones por corrupción de funcionarios.

Protestas Sociales: La iniciativa prevé penar con hasta tres años a quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones y con hasta dos años a quienes arrojen objetos contundentes durante las protestas.

El Presidente estuvo acompañado en el anuncio por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa) y Mario Lugones (Salud), además de la comisión redactora del proyecto.