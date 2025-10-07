Con un espectáculo en el estadio Movistar Arena, el presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro” en el que narra el camino recorrido hasta llegar a la presidencia del país. En el mismo escenario, brindó un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”. Durante el evento aseguró que el kirchnerismo “ganó un round, pero no la batalla”.

Pasadas las 20.30, Milei llegó al escenario y junto a sus músicos interpreto nueve canciones. La lista incluyó un clásico para los libertarios que es Panic Show de La Renga, luego le siguieron Demoliendo Hoteles de Charly García, El Rock del Gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Missisipi, No me arrepiento de este amor en la versión de Ataque 77, el hit de Sandro: Dame Fuego, Hava Nagila que es una canción popular judía, Libre de Nino Bravo y Tu vicio de Charly García.

Todas estas canciones tan populares estuvieron acompañadas por los coros y el baile de los presentes que no pararon de vitorear el show del Presidente que, pese a que no hace tanto frío, llegó al escenario enfundado en su ya clásica campera de cuero.

En la primera mención política del presidente durante su show, el mandatario agradeció y resaltó la importante función de su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y del asesor Santiago Caputo.

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei, en medio de su espectáculo, la máxima autoridad de la Argentina.

“También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la púrpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo destacando a la agrupación oficialista.

En otro tramo de su show, Milei se dirigió directamente a la oposición. “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y muchos menos la guerra”, dijo, en referencia a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Incidentes

En la previa del evento de Miliei y en Movistar Arena, un grupo de manifestantes se presentó en los alrededores del estadio para protestar contra el gobierno nacional. Este grupo chocó con el cordón policial y se produjeron incidentes.

“Estábamos gritando y cantando en la vereda y la policía se nos tiró encima”, dijo una mujer que estaba junto a un grupo de manifestantes que pretendía expresar su repudio a este gobierno libertario.

Tras los enfrentamientos, hubo algunas personas heridas y detenidos, pero, hasta el momento de la redacción de esta nota, no hubo lesionados de gravedad.