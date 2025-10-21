El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei. Pese a su publicación en el Boletín Oficial, su aplicación quedó en pausa hasta que el Parlamento establezca las fuentes de financiamiento e incluya los fondos correspondientes en el Presupuesto 2026.

La medida se concretó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, que oficializan las leyes 27.795 y 27.796. Tal como ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Poder Ejecutivo aclaró que ninguna de estas normas podrá ejecutarse sin una definición clara de cómo se afrontarán los costos.

En los considerandos, el Gobierno recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican ambas normas, un argumento que ya había planteado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que la ausencia de partidas específicas impide aplicar leyes con impacto fiscal.

Financiamiento universitario

La Ley 27.795, promulgada por el Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y contempla la recomposición salarial del personal docente y no docente. Además, prevé recursos para becas estudiantiles, investigación, tecnología y formación académica, con actualizaciones salariales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026. Desde el Ejecutivo consideraron esas cifras “inviables” sin una definición previa del Congreso sobre el origen de los recursos. La Procuración del Tesoro advirtió, incluso, que aplicar la ley sin financiamiento podría contradecir el artículo 5° de la Ley 24.629 (que regula la ejecución del gasto público) y generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios intervinientes.

En protesta por la demora en la promulgación y ejecución de la norma, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro de 48 horas, que incluye una jornada de protesta este martes y una huelga nacional mañana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la ley.

Foco en el Garrahan y hospitales infantiles

Por su parte, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por el plazo de un año. La norma apunta a fortalecer los hospitales infantiles, mejorar los salarios del personal sanitario y otorgar incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.

El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, cifra que el Gobierno calificó como “difícil de afrontar” ante el déficit de $102.400 millones que registra actualmente el Ministerio de Salud.

El Ejecutivo advirtió que la aplicación de la ley sin un financiamiento definido podría afectar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a población vulnerable o la prevención de enfermedades como el VIH. Además, cuestionó que la norma incluya disposiciones que “invaden competencias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar resoluciones ministeriales, lo que (según el texto oficial) vulneraría la división de poderes.

Contexto político

Las dos leyes fueron aprobadas con amplio respaldo opositor, luego de que el Senado revocara los vetos presidenciales. Frente a ello, el Ejecutivo optó por promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, aunque condicionó su implementación a la disponibilidad presupuestaria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó moderar el impacto político de la decisión al afirmar que “la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal”, en alusión a recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había dicho que el país “lucha por su vida”.

Adorni sostuvo que el Gobierno “heredó un desorden enorme” y que, si bien “falta mucho por recorrer”, se logró “evitar un colapso financiero”. En ese sentido, defendió la postura oficial de supeditar la aplicación de las leyes sociales y educativas a la disponibilidad de fondos, al remarcar que “no se puede gastar lo que no se tiene”.