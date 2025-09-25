El sistema de educación técnica en el país atraviesa un momento delicado a raíz del fuerte recorte en los fondos nacionales y San Juan no escapa a esa realidad. Según explicó el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, la reducción de la partida en el Presupuesto 2026 presentado por Nación alcanza el 72% y repercute directamente sobre 25 mil alumnos distribuidos en 119 escuelas técnicas y de capacitación laboral.

“Esto es una situación del Gobierno Nacional, que viene intentando eliminar el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional. Ese artículo garantiza los aportes para infraestructura, maquinarias y equipamiento. En San Juan ya se siente porque los fondos están congelados desde diciembre de 2023”, afirmó Navas en declaraciones al programa Demasiada Información de Radio Light.

El funcionario advirtió que el ajuste responde a una decisión política: “Este recorte tiene que ver con lo que vienen haciendo en distintas categorías donde el Gobierno Nacional no quiere financiar. Pasa con las universidades, con salud, incluso con el Garrahan”, sostuvo.

Actualmente hay escuelas que no pueden instalar aire acondicionado por fallas eléctricas, y otras en las que se encontraron con cableados de tela, lo que representa una dificultad para la demanda actual. Al mismo tiempo, la matrícula creció un 50%, al pasar de 10 mil a más de 15 mil estudiantes, lo que obliga a ajustar las inscripciones ya que pedagógicamente se recomienda trabajar con grupos de entre 20 y 25 alumnos.

“Por poner un ejemplo, en 2023 la escuela Boero recibía 4 millones de pesos para una matrícula de 2.000 alumnos. Hoy recibe el mismo dinero, con todo lo que hubo de aumentos de costos”, explicó el funcionario de la cartera educativa.

En contraste, Navas destacó que el Gobierno provincial sí ha brindado acompañamiento. Recordó que este año, gracias al aporte conjunto de los ministerios de Educación y Producción, la Escuela Boero pudo participar en un concurso presentando dos vehículos. “El año pasado no pudieron hacerlo por cuestiones económicas; este año fue posible gracias al apoyo provincial”, dijo.

Finalmente, el director resumió el difícil contexto que viven las escuelas técnicas: “No sé cuál es el motivo del Gobierno Nacional. Creo que se trata de un planteo político e ideológico”.