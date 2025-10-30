El presidente Javier Milei encabezará este jueves una reunión con gobernadores en la Casa Rosada, en lo que se perfila como su primer gran gesto de apertura al diálogo político desde que se impuso en las elecciones de medio término. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, estará entre los mandatarios que participarán del encuentro, que apunta a reconstruir la relación entre la Nación y las provincias y trazar consensos sobre las reformas que el Gobierno nacional planea impulsar en el Congreso durante 2026.

El encuentro, previsto para las 17 horas, forma parte de la estrategia del Ejecutivo nacional para ordenar la agenda legislativa del próximo año, con temas de alto impacto político y económico: Presupuesto 2026, reforma laboral, reforma tributaria y otras iniciativas que el oficialismo enmarca dentro del Pacto de Mayo.

Milei estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis “Toto” Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior), quienes integran la denominada “mesa federal” del Gobierno nacional.

Reformas, Presupuesto y reclamos provinciales

Entre los puntos principales del debate figuran la definición del Presupuesto 2026, que establecerá la distribución de recursos nacionales, y los avances en las reformas laboral y tributaria, que el Gobierno busca traducir en proyectos de ley. Los gobernadores, por su parte, plantearán la necesidad de reactivar la obra pública nacional, especialmente la infraestructura vial, y revisar el esquema del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que afecta directamente la recaudación provincial.

Los mandatarios que asistirán

Además de Marcelo Orrego, confirmaron su presencia Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice de Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis). También estarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En tanto, Martín Llaryora (Córdoba) fue invitado pero aún no confirmó su asistencia. Los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz) mantenían conversaciones con funcionarios nacionales para definir su participación. Por otro lado, ya anticiparon su ausencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cuatro alineados con el sector más crítico al Gobierno libertario.