Milei recibió a directivos de Glencore y analizaron inversiones millonarias en El Pachón

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en Casa Rosada una reunión con el CEO global de Glencore, Gary Nagle, en la que se presentó la adhesión de dos proyectos mineros de gran escala al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Del encuentro participaron también Gerardo Werthein, Daniel González, Martín Pérez de Solay, Anne Edwards y Luis Lucero, según informó el Gobierno desde la cuenta oficial @OPRArgentina en la red X.

La empresa suiza Glencore ingresó dos solicitudes por un monto conjunto de USD 13.300 millones, correspondientes a El Pachón, en San Juan, y Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca. De acuerdo al ministro de Economía, Luis Caputo, estas presentaciones se suman a otros 20 proyectos ya incluidos en el marco del régimen, que totalizan USD 33.600 millones.

El proyecto El Pachón prevé un desembolso inicial de USD 9.500 millones a desarrollarse en la próxima década, mientras que Agua Rica contempla una inversión de USD 4.000 millones. En términos de recursos, ambos yacimientos concentran un volumen estimado de 6.000 millones de toneladas en San Juan y 1.200 millones de toneladas en Catamarca. Según la compañía, la fase de construcción generaría más de 10.000 empleos directos, mientras que la etapa operativa sumaría 2.500 puestos adicionales.

En un comunicado difundido días antes de la reunión, Glencore destacó el rol del RIGI en la decisión de avanzar con sus planes: “El presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer capitales extranjeros”, señaló Gary Nagle.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que el fortalecimiento del RIGI garantiza seguridad jurídica y previsibilidad, además de impulsar la diversificación productiva en sectores estratégicos como la minería. Según el comunicado oficial, la presentación de Glencore forma parte de una serie de anuncios de inversión que buscan consolidar a la Argentina como destino competitivo en la región.

La reunión en Casa Rosada entre el Presidente y los directivos de la minera constituye también una señal hacia los mercados internacionales, ya que refleja la voluntad del país de atraer inversiones de largo plazo, fortalecer la confianza económica y promover un crecimiento sostenido basado en la apertura a capitales extranjeros.