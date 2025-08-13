El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche un encuentro en la residencia de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y aliados cercanos, con el objetivo de afinar la estrategia legislativa ante los próximos desafíos que podrían poner en riesgo el superávit fiscal.

La reunión, que comenzó a las 20, abordó la necesidad de sostener los vetos presidenciales a proyectos impulsados por la oposición, como el aumento de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de Emergencia en Discapacidad. Según el oficialismo, estas iniciativas tendrían un fuerte impacto sobre las cuentas públicas, por lo que buscan blindar su rechazo en el Congreso.

Horas antes, en la Casa Rosada, Milei había encabezado otra mesa política junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem y Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. Allí se discutió, además, la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. El plan incluye un acto en La Plata esta semana, en apoyo a Francisco Adorni, candidato de la Octava Sección e integrante de la alianza libertaria.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que no competirá en las elecciones nacionales para enfocarse en su gestión.

Otro punto clave de la agenda en Olivos fueron los proyectos impulsados por gobernadores, como la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, que ya tiene media sanción en el Senado. El oficialismo busca acuerdos para evitar derrotas parlamentarias que obliguen a nuevos vetos.

En las negociaciones, Milei cuenta con el respaldo de mandatarios aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA). En cambio, persisten dudas sobre la posición de los gobernadores del espacio Provincias Unidas, que integran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Según trascendió, el encuentro con legisladores también sirvió para dar los primeros pasos en la elaboración del proyecto de Presupuesto 2026, que el Gobierno planea presentar en septiembre y debatir en diciembre, ya con un Congreso renovado y, espera, más favorable para el oficialismo.