El presidente Javier Milei confirmó que mantendrá una reunión de alto nivel con su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el próximo 14 de octubre en Washington D.C.. El anuncio se hizo primero a través de un breve mensaje en redes sociales, “REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.”, y minutos después fue oficializado por la Cancillería argentina.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Milei “tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump”. Según la cartera que conduce Diana Mondino, el encuentro será una nueva oportunidad para “continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

El documento oficial también destacó un gesto diplomático significativo: la delegación argentina será alojada en Blair House, la residencia oficial destinada a mandatarios extranjeros en visita a la capital estadounidense. Este privilegio, reservado para los aliados más cercanos, subraya la importancia que la administración norteamericana le otorga a la visita.

La cumbre anticipa una agenda centrada en la consolidación de los lazos políticos y económicos entre Argentina y Estados Unidos, en un marco de afinidad ideológica entre Milei y Trump.