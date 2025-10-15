El presidente Javier Milei habló este miércoles por primera vez tras su regreso de Estados Unidos y ratificó que la ayuda financiera del gobierno norteamericano se mantendrá sin importar el resultado de las elecciones del 26 de octubre. En diálogo con Eduardo Feinmann por A24, el mandatario buscó despejar las dudas que surgieron luego de los dichos de Donald Trump, quien había vinculado su apoyo con el resultado electoral.

“Se hizo una interpretación maliciosa que no me sorprende del periodismo argentino. Trump lo aclaró: manifiesta un total apoyo a mí, y mientras yo sea presidente, ese apoyo va a estar. El statu quo quiere que a la Argentina le vaya mal”, afirmó Milei.

El Presidente subrayó que las declaraciones de Trump fueron malinterpretadas y que, en realidad, el líder republicano se refería a la continuidad de su gestión hasta 2027. “Si él dice que me da un total apoyo, mi gestión es hasta el 27. No hay dudas. Si en 2027 el que sigue defiende las ideas de la libertad, lo va a apoyar también; si viene un comunista, no”, sostuvo, lanzando una crítica directa al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“El socialismo del siglo XXI termina convirtiéndose en Venezuela. Cristina Kirchner le dio la Orden de San Martín al terrorista de Maduro y firmó 12 acuerdos bilaterales. Está claro hacia dónde pueden ir”, disparó el jefe de Estado.

Sobre la asistencia financiera que Estados Unidos otorgará a la Argentina —y que, según trascendió, podría alcanzar los USD 40.000 millones—, Milei aclaró que “no se trata de un rescate”, sino de una medida para fortalecer el sistema financiero nacional.

“El Tesoro toma deuda y cancela el pasivo con el Banco Central. Es decirle a los argentinos ‘no te voy a estafar más con la inflación’”, explicó. Y agregó: “Cuando el kirchnerismo hacía déficit, lo financiaba con emisión. Le dejaba papelitos al BCRA y se robaba los dólares. Nosotros estamos ordenando las cuentas y evitando que el Estado siga siendo un saqueador del pueblo”.

Finalmente, Milei hizo referencia al contexto de los mercados internacionales: “Habíamos tocado 550 puntos de riesgo país, estábamos a 150 de que se nos abrieran los mercados. Pero la oposición empezó a romper todo”, cuestionó.

