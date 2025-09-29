El presidente Javier Milei se vio obligado este lunes a suspender la caminata de campaña que tenía prevista en Ushuaia, como parte de su estrategia para impulsar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión se tomó a raíz de las numerosas movilizaciones opositoras organizadas por distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, todo en medio de un amplio operativo de seguridad.

Pese a la cancelación, el mandatario se dirigió a un reducido grupo de simpatizantes utilizando un megáfono. Allí, reforzó los ejes de su plataforma de campaña. "¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres!", exclamó, y aseguró que el país está en la senda correcta: "Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza". Reiteró, además, el nuevo lema de su espacio: "Esta vez el esfuerzo va a valer la pena".

El presidente emprendió su regreso a Buenos Aires pasadas las 18:30 horas. El objetivo de la gira presidencial era robustecer las postulaciones de su partido y ampliar la estructura libertaria en el Congreso, en un contexto de tensiones en la Casa Rosada que podrían influir en el desempeño electoral de su fuerza en las provincias.

Protestas y Despliegue de Seguridad

Milei había llegado a la capital fueguina poco antes de las 13:00, con un importante despliegue de agentes de Gendarmería y Policía Federal Argentina (PFA). Cabe destacar que el Concejo Deliberante de Ushuaia lo había declarado "persona no grata" en abril, a raíz de sus polémicas declaraciones en el 43º aniversario de la Guerra de Malvinas.

Las fuerzas opositoras, incluyendo gremios y movimientos sociales, habían convocado a varias manifestaciones en su contra bajo la consigna "Milei, no sos bienvenido", generando un clima de tensión previo al acto.

Durante su visita, el Presidente concedió una entrevista a Aire Libre FM, donde criticó duramente las protestas. "El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado", afirmó. Y agregó: "Ese modelo... de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados".

El mandatario concluyó su crítica defendiendo su gestión: "¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan".

Además de la entrevista, Milei recorrió las instalaciones de la empresa Newsan. Desde la gestión local, se denunció que el Presidente "mantiene sitiada a la ciudad de Ushuaia", debido a que el imponente despliegue de fuerzas federales bloqueó accesos y restringió la circulación en amplios sectores del centro de la ciudad.