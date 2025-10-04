El presidente Javier Milei mantuvo la estrategia de liderar personalmente la campaña electoral, en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucró a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Sin embargo, durante su visita a la provincia de Santa Fe, el mandatario tuvo que suspender un acto por incidentes en la vía pública.

El jefe de Estado llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10, donde tenía previsto encabezar una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos locales de La Libertad Avanza. En el lugar se concentraron tanto militantes oficialistas como agrupaciones de izquierda, lo que derivó en enfrentamientos.

En medio del conflicto, manifestantes opositores desarmaron un gazebo del espacio libertario al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban su presencia se observaron banderas del PJ. De acuerdo con la información oficial, hubo al menos cuatro personas detenidas por los disturbios.

Ante la imposibilidad de realizar la actividad prevista, el Presidente fue trasladado a un hotel en la zona del puerto de Santa Fe. Desde allí saludó a sus seguidores desde el balcón y luego bajó a cantar con ellos. “Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, expresó Milei con un megáfono.

A las 11.20, el mandatario abandonó el lugar bajo un fuerte operativo de seguridad y partió rumbo a la ciudad entrerriana de Paraná, donde llegó alrededor de las 12.20.

Como en cada visita presidencial, el operativo fue coordinado por Casa Militar junto con la Custodia Presidencial, mientras que la Policía santafesina y la Prefectura Naval prestaron apoyo en la zona del puerto.

En Paraná, la agenda incluyó un acto en la costanera, en el cruce de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, y un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien Milei selló un frente electoral para los comicios del 26 de octubre.

Fuentes de la organización indicaron que el objetivo del Presidente era “volver a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, cercano a la gente”.

En Entre Ríos, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador Frigerio, Juntos por Entre Ríos. La Libertad Avanza se quedó con los dos lugares expectantes al Senado: para Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. En Diputados, encabezó Andrés Laumann, seguido por Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos del equipo de Frigerio.

En Santa Fe, en cambio, no hubo acuerdo electoral con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien decidió integrar el espacio Provincias Unidas. La Libertad Avanza presentó candidatos propios encabezados por Agustín Pellegrini, mientras que el oficialismo provincial lleva a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el peronismo a Caren Tepp.

La jornada se desarrolló en un clima de tensión política y económica. Milei venía de respaldar públicamente la candidatura de José Luis Espert tras las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, en medio de versiones sobre una posible renuncia. “No me bajó nada”, había aclarado el economista, mensaje que el propio Presidente replicó en redes sociales.

En paralelo, el Gobierno enfrentó días de volatilidad cambiaria: el dólar registró alzas consecutivas hasta estabilizarse el jueves, mientras las autoridades endurecieron los controles sobre la compraventa de divisas.

A pesar de este contexto, el Presidente decidió mantener su ritmo de campaña y recorrer el país para respaldar a los candidatos de su espacio, con la mirada puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre.