El presidente Javier Milei tomará juramento este martes a las 17 horas en Casa Rosada al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplazará a Gerardo Werthein, tras la renuncia formalizada la semana pasada.

La designación de Quirno (hasta ahora secretario de Finanzas del Ministerio de Economía) fue oficializada mediante el Decreto 774/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El texto aceptó las renuncias de Werthein y del propio Quirno a sus cargos previos y agradeció “los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”.

La llegada del flamante canciller ya había sido anticipada por la Oficina del Presidente, que destacó su perfil técnico y su rol clave para “profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, fortaleciendo la visión promercado del Gobierno en su segunda etapa”.

De JP Morgan al Palacio San Martín

Egresado de la Universidad de Pensilvania, con más de 17 años de trayectoria en JP Morgan, Pablo Quirno se consolidó como un economista con fuerte orientación financiera. Asesoró a gobiernos, empresas y fondos internacionales en fusiones, privatizaciones y operaciones de deuda privada.

En el ámbito público, se desempeñó como coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y luego como jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas junto a Luis Caputo, con quien fundó la consultora Anker. Esa sociedad profesional marcó el inicio de una relación de confianza que lo llevó nuevamente a ocupar un rol central dentro del actual equipo económico.

Considerado el “socio histórico” de Caputo, Quirno fue una pieza clave en la negociación del acuerdo financiero con Estados Unidos, el mayor en la historia bilateral, y en la reciente estrategia de rescate de liquidez que estabilizó el mercado cambiario. En la Casa Rosada, su desembarco en la Cancillería se interpreta como una forma de potenciar la lógica financiera dentro de la política exterior.

Reacomodo en el Gabinete

La salida de Werthein —quien había sido embajador en Washington y artífice de los vínculos con el Tesoro estadounidense— generó sorpresa en Balcarce 50. Sin embargo, su reemplazo por Quirno refuerza la sintonía con el Ministerio de Economía y consolida la centralidad del equipo económico dentro del Gabinete.

Según se informó oficialmente, Milei instruyó además una revisión de las 80 resoluciones diplomáticas firmadas por Werthein en sus últimos días de gestión, que incluían traslados y nombramientos en embajadas clave como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

“El nuevo canciller trabajará para abrir la Argentina al mundo, dinamizar la economía y fortalecer los vínculos con los productores nacionales”, señala el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente.

Perfil y señales políticas

Hincha de River Plate y proveniente de una familia tradicionalmente ligada al sistema financiero (su padre fue director del Banco Central y su abuelo, fundador del Partido Conservador Popular), Quirno combina pragmatismo de mercado con una sólida formación técnica.

En su cuenta de X, celebró su designación con un mensaje de agradecimiento:

“Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

Su llegada al Palacio San Martín también es leída como un respaldo directo a Caputo, en un contexto en el que Milei evalúa nuevos cambios en el Gabinete tras las elecciones legislativas. Entre las posibles modificaciones figuran las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirían bancas en el Congreso.