El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y remitió la decisión al Congreso. La medida generó inmediato revuelo político y abrió la discusión sobre si la oposición buscará reunir los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original en una sesión especial prevista para la próxima semana.

La iniciativa, que había sido aprobada a principios de agosto en Diputados con 158 votos a favor, fue impulsada por el espacio Democracia para Siempre junto a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El proyecto establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación. Además, incluía la reapertura de paritarias para docentes y no docentes, así como la mejora de becas estudiantiles.

Desde el Gobierno rechazaron la norma desde un principio. En el veto, publicado en el Boletín Oficial, se señaló que la ley violaba el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige identificar con precisión las fuentes de financiamiento de nuevos gastos. Según la Casa Rosada, las fuentes citadas eran “genéricas” y no garantizaban recursos suficientes.

El Ejecutivo advirtió que la implementación tendría un costo estimado superior a un billón de pesos en 2025, lo que obligaría a financiar el gasto con emisión monetaria, aumentando la inflación y afectando a los sectores más vulnerables. “Es un gasto sin respaldo real que compromete el equilibrio fiscal”, subrayó el documento oficial.

Se trata de la segunda vez que Milei veta una ley universitaria. En 2023, el presidente ya había bloqueado un proyecto similar, blindado por el apoyo de un tercio de la Cámara baja, con el respaldo de gobernadores y de un sector del radicalismo que ahora integra un interbloque aliado al oficialismo.

La oposición, en tanto, analiza su estrategia. Algunos bloques consideran que avanzar de inmediato con una sesión especial podría ser clave para aprovechar el clima político tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y las tensiones con gobernadores. Este jueves habrá una reunión de secretarios parlamentarios para definir los pasos a seguir.

Además del financiamiento universitario, la Casa Rosada tiene en carpeta otros vetos recientes, como el de la emergencia en pediatría, el de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los proyectos de emergencia en Bahía Blanca y moratoria previsional, que aún no fueron remitidos al Congreso, pero cuyo plazo vence en las próximas horas.