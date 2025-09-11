La Casa Rosada atraviesa su momento político más complejo desde diciembre, y en ese marco el presidente Javier Milei mantiene firme su estrategia de vetar toda ley con impacto fiscal. Tras el rechazo al financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo vetó también la norma que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y beneficiaba directamente al hospital Garrahan, un emblema de la salud pública argentina.

La decisión se conoció en la noche del miércoles y generó malestar en distintos sectores, ya que la iniciativa contaba con respaldo amplio en el Congreso. “Llegó por TAD el veto total en emergencia sanitaria de la salud pediátrica (27.796)”, confirmaron fuentes legislativas, que señalaron que la medida cayó como un baldazo de agua fría entre los impulsores del proyecto.

El próximo frente de conflicto se dará con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Congreso aprobó un mecanismo de distribución automática y diaria de esos fondos entre las provincias, pero en Balcarce 50 ya anticipan que la suerte será la misma: el veto total. El plazo vence el viernes y, según confiaron funcionarios de primera línea, “la orden presidencial es clara: no se negocia con una pistola en la cabeza”.

Este triple veto —universidades, Garrahan y ATN— abre un escenario de fuerte tensión política. Por un lado, el Gobierno insiste en que cualquier gasto extra vulnera su meta de déficit cero. Por el otro, gobernadores y legisladores advierten que las decisiones afectan áreas sensibles y profundizan la crisis social.

Mientras tanto, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, intenta abrir una “Mesa Federal de Diálogo” para recomponer la relación con los mandatarios provinciales. Sin embargo, la dureza presidencial frente a temas como el hospital pediátrico más importante del país o la caja de los ATN amenaza con dinamitar cualquier intento de negociación.

En el Congreso ya se analizan estrategias para insistir con las leyes vetadas, como ocurrió recientemente con la emergencia en discapacidad. Al mismo tiempo, sindicatos, docentes y organizaciones sociales preparan una marcha federal que podría ser masiva.

El interrogante ahora es si Milei mantendrá la línea del triple veto a pesar del costo político o si ofrecerá alguna salida intermedia que permita sostener el diálogo. Por lo pronto, en la Casa Rosada repiten un mensaje: “se veta todo”.