El presidente Javier Milei emprenderá este lunes 13 de octubre un nuevo viaje a los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con su par norteamericano Donald Trump. En la agenda oficial figura una reunión bilateral en la Casa Blanca, en la que ambos mandatarios dialogarán sobre la posible cooperación económica y respaldo financiero a la Argentina.

Milei partirá desde Buenos Aires a las 15, en un vuelo especial con destino a Washington, donde arribará cerca de las 23 (hora local). En la madrugada del martes, alrededor de la 1.50 hora argentina, el mandatario ingresará a la Blair House, la residencia oficial destinada a los invitados del presidente estadounidense.

Reunión clave en la Casa Blanca

Para el mediodía del martes, está prevista la visita oficial de Milei a la Casa Blanca, donde será recibido por Donald Trump, quien recientemente viajó a Egipto para participar de una cumbre por la paz en Medio Oriente. Allí, el mandatario argentino firmará el libro de honor antes del encuentro bilateral, considerado un momento estratégico en el marco del actual escenario político y económico argentino, a solo dos semanas de las elecciones legislativas.

A las 12.45 se ofrecerá un almuerzo de trabajo en honor a Milei, con la participación de ambas comitivas. Una hora más tarde se realizará la despedida formal del jefe de Estado argentino, encabezada por Trump.

Actividades y regreso

En la tarde del martes, Milei podría participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado el 10 de septiembre, aunque la actividad aún no fue confirmada oficialmente.

El mandatario también tiene previsto firmar el libro de visitas de la Blair House y tomarse una fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes, antes de emprender su regreso.

La visita oficial concluirá a las 22 del martes, cuando Milei aborde el vuelo que lo traerá de regreso a la Argentina, con arribo previsto a Buenos Aires el miércoles a las 8.

Fuente: Perfil.