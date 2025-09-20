Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos. En esta oportunidad, la totalidad de su agenda se centrará en la Nueva York, donde el presidente se reunirá con su par norteamericano Donald Trump, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y participará de la 80º Asamblea General de la ONU.

El pasado viaje del mandatario fue a comienzos de septiembre al mismo país, pero en California. En esa oportunidad, el libertario decidió que era conveniente no viajar a Las Vegas para concurrir al show de su ex novia, Fátima Florez. Esta decisión tuvo que ver con que estaba fresco el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.

Para esta nueva agenda, desde Casa Rosada informaron que Milei partirá a las 23 horas al país del Norte el domingo 21 de septiembre. El lunes arribará a las 9:30 y a las 11 se reunirá con el economista Alberto Ades. A las 18 llegará el plato fuerte de la jornada, ya que mantendrá un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. A esta reunión lo acompañarán su hermana Karina, quien además ostenta el cargo de Secretaria General de la Presidencia, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Se especula que el mandatario, aprovechará esta reunión para comenzar el pedido de un nuevo préstamo.

Ya el martes, a las 10:45, el presidente libertario asistirá a la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el debate general de la 80º Asamblea General de al Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el plato fuerte de este viaje será el encuentro bilateral que Milei mantendrá con Trump. Esta reunión ocurrirá a las 12:45. Luego, el mandatario nacional y su comitiva fueron invitados a participar de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano.

El miércoles a las 12:45 será el turno del presidente de realizar su intervención. Desde Casa Rosada indicaron que la agenda continuará en la tarde y se extenderá hasta el viernes.