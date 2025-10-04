El presidente Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en la residencia de Olivos, en un encuentro que buscó consolidar un compromiso de colaboración tras las elecciones nacionales. La reunión, que comenzó pasadas las 17 y se extendió hasta cerca de las 19, contó además con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por primera vez con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se reencontró con el exmandatario luego de una prolongada “guerra fría” entre ambos equipos.

Al finalizar el encuentro, el propio Milei compartió en X un mensaje oficial sobre la reunión:

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”

El tuit sorprendió por el tono cordial y el uso de “Presi” para referirse a Macri, un gesto que marca un claro reencuentro tras los roces del año pasado, cuando surgieron tensiones por críticas a la gestión del líder del PRO y por diferencias en el armado electoral en la Ciudad.

El contexto político de este acercamiento es complejo: el gobierno atraviesa su momento más crítico luego de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y de los reveses legislativos recientes. Además, se suma la controversia por los vínculos del candidato libertario José Luis Espert con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, situación que ha generado tensiones internas en el oficialismo y presión sobre Milei para mostrar gobernabilidad.

Fuentes cercanas indicaron que Macri habría aprovechado la reunión para manifestar su rechazo hacia Espert, aunque desde el entorno de Milei aseguran que la opinión del exmandatario no influirá en las decisiones presidenciales sobre el economista.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, jugó un papel central en este acercamiento, manteniendo siempre el contacto con Macri y actuando como mediador frente a los conflictos internos del equipo presidencial. Por su parte, Karina Milei marcó su regreso a la mesa de diálogo tras meses de enfrentamientos, consolidando la imagen de unidad de la cúpula libertaria.

El acuerdo explícito entre Milei y Macri apunta a trabajar juntos en el Congreso, donde los libertarios enfrentan crecientes dificultades para avanzar con sus iniciativas. A pesar de los esfuerzos de Milei por acercarse a gobernadores y reactivar obras públicas, las provincias mantuvieron cierta distancia en decisiones clave sobre fondos y proyectos sociales.

Hasta la noche de este domingo, no trascendieron fotos oficiales del encuentro, que se suma a los pocos registros de los últimos años en que los hermanos Milei y Macri coincidieron públicamente, consolidando así un paso significativo hacia la colaboración política futura.