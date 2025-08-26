El presidente Javier Milei encabezó este inicio de semana un acto en Junín, en medio de un clima de alta tensión política. Allí presentó a los candidatos de La Libertad Avanza para las legislativas bonaerenses y, durante su discurso, lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica: “Les estamos afanando los choreos”, en alusión al kirchnerismo.

El comentario se produjo tras la intervención de un simpatizante desde el público, lo que desató risas y aplausos de los presentes, pero también críticas inmediatas de la oposición.

El acto se dio en paralelo al escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a funcionarios del Gobierno. En ese contexto, Milei cuestionó duramente las propuestas legislativas del kirchnerismo, al que acusó de obstaculizar la búsqueda de equilibrio fiscal de su gestión.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”, afirmó el mandatario, aunque aseguró que los intentos opositores por frenar su plan económico “no lo van a lograr”.

El momento más recordado del encuentro fue el cruce con el público: primero un grito que lo llamó a apuntar contra la oposición y luego su respuesta, que terminó convirtiéndose en el furcio más comentado de la jornada.