En medio del escándalo por los audios que comprometen al entorno presidencial, La Libertad Avanza sufrió un fuerte revés en Corrientes. El diputado Lisandro Almirón, promovido como candidato por Lule Menem, apenas alcanzó el 9% de los votos y relegó al espacio libertario a un cuarto lugar, muy lejos de los primeros puestos. Esto alteró aún más el clima de parte del presidente Javier Milei con el primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La derrota expuso las diferencias internas en la conducción nacional. Mientras el gobernador radical Gustavo Valdés había buscado sellar un entendimiento con los libertarios, las exigencias planteadas por los Menem hicieron naufragar cualquier acuerdo. Entre las condiciones figuraba la posibilidad de que Karina Milei designara al sucesor provincial, conservar la marca de La Libertad Avanza, teñir la campaña de violeta y asegurarse los dos senadores nacionales en octubre. El mandatario provincial rechazó esas pretensiones y consolidó su propio armado político, con el que superó el 52% de los votos y se quedó con la victoria.

Muy atrás quedaron Martín Ascúa, referente kirchnerista, con alrededor del 20%, y Ricardo Colombi, que con 16 puntos perdió peso en su disputa interna por el radicalismo correntino.

La apuesta libertaria, pensada para trasladar a las provincias la impronta de su bancada en el Congreso, terminó debilitada. La figura de Almirón, conocido por su estilo confrontativo, no logró captar apoyo y el cierre de campaña evidenció señales de debilidad: Karina y Martín Menem debieron abandonar una caravana en medio de escasa convocatoria, repudios y tensiones con la prensa.

El resultado en Corrientes no solo deja a La Libertad Avanza en una posición incómoda en la provincia, sino que también reaviva las presiones internas en la Casa Rosada. La responsabilidad de Lule Menem en la estrategia fallida lo coloca en el centro de las críticas del presidente Milei, que por estas horas enfrenta un nuevo frente de conflicto en su propio espacio, no sólo por los audios de las presuntas coimas, sino por el resultado electoral.

Este golpe en Corrientes sumó un nuevo motivo para el presidente, quien busca la salida de Lule Menem del Gobierno, pero el poder de Karina aún no lo permite.