El presidente Javier Milei arribó este martes por la madrugada a Washington para concretar su primer encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. La visita se da en un contexto de fortalecimiento de los vínculos entre ambos gobiernos, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmara una asistencia financiera a la Argentina por u$s20.000 millones, mediante un esquema de intercambio de monedas.

Según publicó el medio Ámbito, Milei viajó desde Aeroparque acompañado por su equipo económico y por el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni no formó parte de la comitiva.

La agenda del jefe de Estado comenzó al mediodía (hora argentina) con la recepción en la Casa Blanca, donde firmó el libro de honor y mantuvo una reunión privada con Trump. Luego, ambos participaron de un almuerzo junto a sus respectivas delegaciones. Según lo previsto, el mandatario estadounidense despidió a Milei cerca de las 13.45, y por la tarde el presidente argentino asistió a una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, referente ultraderechista asesinado el 10 de septiembre en Utah.

Tras concluir sus compromisos, Milei emprendió su regreso a la Argentina en la noche del martes, con arribo previsto para las 8 de la mañana del miércoles.

Por su parte, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, destacó a través de la red X que “se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones”. “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina”, expresó.

Desde el Gobierno argentino anticipan que el encuentro podría derivar en anuncios de acuerdos comerciales y financieros. Entre ellos, se especula con una reducción arancelaria para unas 100 posiciones del comercio exterior, con tarifas que oscilarían entre 0% y 10%, además de un respaldo adicional del Tesoro de Estados Unidos como parte del paquete de apoyo económico.