Este domingo 26 de octubre, más de 36,4 millones de argentinos están habilitados para votar en todo el país en las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.

Según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE), el padrón nacional proyecta un total de 36.491.749 votantes, distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas habilitadas.

La elección marcará además el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio histórico en el modo de emisión y conteo de los votos.

Qué se elige a nivel nacional

En esta elección de medio término —que se realiza dos años después de la última presidencial y dos antes de la próxima, prevista para 2027— se elegirán:

127 diputados nacionales, correspondientes a las 24 jurisdicciones del país (la mitad de la Cámara baja).

24 senadores nacionales, que representan un tercio del cuerpo de la Cámara alta.

Las provincias que renovarán sus bancas en el Senado son: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Distribución de votantes por provincia

De acuerdo con el padrón oficial, los distritos con mayor cantidad de electores son la Provincia de Buenos Aires, con 13.353.974 votantes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2.520.249, y Córdoba, con 3.084.000. En el otro extremo, Tierra del Fuego registra 162.527 electores y Santa Cruz, 288.732.