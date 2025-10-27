Tras el cierre de las urnas en las Elecciones Legislativas 2025, funcionarios del gobierno provincial destacaron la alta participación y la normalidad con la que se desarrolló la jornada cívica.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, coincidieron en celebrar el compromiso de los votantes sanjuaninos. Ambos aseguraron que todo el proceso electoral se llevó a cabo sin incidentes mayores.

"La jornada se realizó en total normalidad en toda la provincia", afirmó Fuentes, mientras que Molina puso en valor "la participación ciudadana a la hora de votar", subrayando la importancia del ejercicio democrático para el futuro legislativo.

Los funcionarios hicieron estas declaraciones al concluir el día de votación, mientras se esperan los primeros resultados oficiales que definirán la composición de la Legislatura.

Molina contó que el servicio de colectivos estuvo a la altura en esta jornada de elecciones. En cuanto a la frecuencia, decidieron dejarlo como día domingo "porque la demanda propia del sistema así lo tomaba y porque había una realidad frente al proceso electoral que cada persona vota en las escuelas de cercanía", explicó.

Por otro lado, el titular de Tránsito y Transporte explicó que para estas elecciones Nación decidió no mandar fondos para que los colectivos sen gratuitos en la jornada electoral. "Esta gestión Nacional no lo ha considerado así y en la provincia hacemos la evalución de cómo se mueve el transporte. Los sanjuaninos van a votar a las escuelas de cercanías", explicó.

Por su parte, la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, compartió su entusiasmo tras recorrer distintos puntos de votación y constatar el gran recibimiento del nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP) por parte de los ciudadanos.

La funcionaria destacó la felicidad que sintió al interactuar con los sanjuaninos durante la jornada electoral, quienes le expresaron su agradecimiento por la implementación del nuevo método de sufragio.

"Ha sido una jornada maravillosa. Al recorrer los establecimientos, lo que más recibí fue la gratitud de la gente. Pude escuchar de primera mano que están muy conformes con la Boleta Única Papel", expresó Fuentes.

El nuevo sistema, que busca simplificar y transparentar el proceso de votación, parece haber generado una respuesta positiva en el electorado, lo que fue celebrado por la titular de la cartera educativa como un éxito en la implementación.