Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales. Para quienes decidan no concurrir sin una causa justificada, existen consecuencias legales y económicas: una multa y posibles restricciones administrativas.

Elecciones legislativas 2025: echaron en vivo de una escuela al móvil de Canal 13

Según establece el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. No presentarse a votar implica ser incluido automáticamente en el Padrón de Infractores, un registro que actualiza la Justicia Electoral en cada elección.

Los ausentes pueden justificar su falta o pagar la multa correspondiente. Entre las causas válidas se incluyen:

  • Enfermedad que impida la asistencia.
  • Encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

En caso de optar por la multa, el monto depende del historial de inasistencias: cuantas más veces se haya faltado, mayor es la penalidad, que va de $1.000 a $2.000.

Hasta el mediodía, votó el 34% del padrón en San Juan

Quienes no paguen ni presenten justificativo pueden enfrentar restricciones administrativas durante un año, que incluyen:

  • Imposibilidad de realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales, como sacar el pasaporte o renovar el DNI.
  • Limitaciones para asumir cargos públicos.
  • Aparición en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, lo que puede afectar futuras designaciones o procesos electorales.

Valores 

  • Primera infracción: entre $50 y $150.
  • Reincidencias: entre $100 y $500.

Los ciudadanos pueden justificar su falta o abonar la multa de manera online a través del sitio de la Cámara Nacional Electoral, agilizando así el trámite y evitando complicaciones futuras.