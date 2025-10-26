Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales. Para quienes decidan no concurrir sin una causa justificada, existen consecuencias legales y económicas: una multa y posibles restricciones administrativas.

Según establece el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. No presentarse a votar implica ser incluido automáticamente en el Padrón de Infractores, un registro que actualiza la Justicia Electoral en cada elección.

Los ausentes pueden justificar su falta o pagar la multa correspondiente. Entre las causas válidas se incluyen:

Enfermedad que impida la asistencia.

Encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

En caso de optar por la multa, el monto depende del historial de inasistencias: cuantas más veces se haya faltado, mayor es la penalidad, que va de $1.000 a $2.000.

Quienes no paguen ni presenten justificativo pueden enfrentar restricciones administrativas durante un año, que incluyen:

Imposibilidad de realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales, como sacar el pasaporte o renovar el DNI.

Limitaciones para asumir cargos públicos.

Aparición en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, lo que puede afectar futuras designaciones o procesos electorales.

Valores

Primera infracción: entre $50 y $150.

Reincidencias: entre $100 y $500.

Los ciudadanos pueden justificar su falta o abonar la multa de manera online a través del sitio de la Cámara Nacional Electoral, agilizando así el trámite y evitando complicaciones futuras.