De cara a un nuevo año electoral, la presidenta de la Junta Departamental del PJ en Desamparados, Betty Muñoz, expresó en Canal 13, su preocupación por la posibilidad de una interna dentro del peronismo sanjuanino. En diálogo con este medio, sostuvo que la militancia pide unidad, no disputas internas, y destacó la importancia del trabajo territorial para reconquistar al electorado.

“Una interna nos deja heridos, y cuesta muchísimo volvernos a unir. Nunca nos resultó una interna”, afirmó con contundencia.

Muñoz valoró el proceso de reorganización que atraviesa el Partido Justicialista a nivel provincial. Indicó que ya está conformada la mesa ejecutiva y que se realizan reuniones periódicas del Consejo Provincial, donde cada junta departamental tiene un representante. Si bien reconoció que el proceso ha llevado tiempo desde la derrota del 2023, consideró que es fundamental priorizar el diálogo y la construcción de consensos.

“Necesitamos consolidar la unidad. Puede que nos hayamos tomado más tiempo, pero estamos avanzando con firmeza”, aseguró.

Desde la Junta que preside, resaltó la labor social que desarrollan en el territorio: “Hemos brindado apoyo escolar, y muchas madres nos cuentan que el precio de la yerba aumenta casi todos los días. Para muchas familias, tomar mate es más accesible que tener leche todos los días”.

Sobre las candidaturas, Muñoz opinó: “Tenemos dirigentes muy potables, con empatía y trabajo territorial. Pero además, los militantes somos quienes caminamos, los que escuchamos. Somos nuestras propias encuestas”.

Consultada sobre los desafíos del peronismo en la oposición, fue clara: “No debemos perder las convicciones ni olvidar quiénes son nuestros verdaderos adversarios. No somos nosotros entre nosotros. Mientras no superemos los personalismos, va a ser difícil lograr un triunfo”.

Finalmente, remarcó que el objetivo es volver a conectar con la ciudadanía y evitar divisiones internas que solo debilitan al espacio: “Los gestos de grandeza y generosidad deben primar. Los mejores candidatos son los que nos pueden unir, no los que siembran diferencias”.