La política misionera amaneció conmocionada por la repentina muerte de Hernán Damiani, uno de los dirigentes más influyentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia. El político, de 65 años, se descompensó en pleno debate mientras participaba en el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming.

De inmediato, Damiani fue trasladado al Hospital Madariaga de Posadas, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. Según las primeras versiones, el dirigente habría sufrido un infarto fulminante que le impidió continuar con su participación en el programa. En el panel se encontraban, entre otros, el coordinador regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, la periodista Aída Vaztique y el conductor Lucas Doroñuk.

Tras conocerse la noticia, Doroñuk pidió respeto por la familia y solicitó que no se difundan las imágenes del momento en que el dirigente se descompensó. “Pedimos, por favor, que no repliquen esas imágenes por respeto a su familia”, expresó, y agregó: “Quienes quieran elevar una oración, bienvenido sea”.

El fallecimiento de Damiani generó una ola de mensajes de pesar en toda la provincia. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”.

A lo largo de su extensa carrera, Hernán Damiani ocupó cargos clave en la política provincial y nacional. Fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, dejando una profunda huella en la institucionalidad local y en la historia del radicalismo.

Fuente: Infobae.