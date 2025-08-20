Una de las noticias más esperadas por el gobierno provincial y que demandó meses de gestión, llegó durante la tarde del martes al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Es que Nación confirmó el traspaso de dos importantes barrios del programa Procrear a la Provincia, un proyecto que viene a aportar a la obra pública y combatir el déficit habitacional.

Se trata de los barrios La Ramada y La Nave, dos obras de grandes características que habían sido empezadas durante la gestión nacional anterior, pero que con la llegada de Javier Milei a la presidencia y el cese de la obra pública, quedaron paralizadas. Ante esta inactividad, el gobierno de Marcelo Orrego inició gestiones para que esas obras pasen de la órbita nacional a la provincia. Y esa la confirmación que llegó en las últimas horas al ministerio que conduce Fernando Perea.

Ahora las autoridades locales deberán viajar a Buenos Aires para interiorizarse en las formalidades para concreta el traspaso legal de los derechos y las obligaciones entre los ejecutivos. Este paso es esencial dado que se presume debería operar una sesión de derechos entre las partes para poder avanzar.

Los dos barrios traspasados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tienen grado dispar de avance. La Ramada, que se ubica en la zona de Trinidad, en cercanía a la Terminal de Ómnibus, presenta un 60% de avance para las 249 viviendas distribuidas en torres de departamentos. Este barrio, situado en calle Remedios de Escalada de San Martín esquina Aristóbulo del Valle, es el que cuenta con características avanzadas tras el inicio de la obra a mediados de 2022.

Mientras que La Nave, que era uno de los más codiciados por tener asiento en una zona top de San Juan, a metros del Centro Cívico (Rivadavia antes de Salta), cuenta apenas con un 8% de avance. Si se tiene en cuenta el criterio que empleó la provincia al momento de retomar la obra pública priorizando los que tenían mayor grado de avance, este complejo de 100 departamentos corre con esa desventaja.

La importancia que tiene retomar esta obra para la provincia es lo que genera la dinamización en la economía la construcción de viviendas. Además, ocasiona una gran expectativa para poder alcanzar soluciones habitacionales. Si bien no hay confirmación alguna, la preadjudicación de estas viviendas podría darse a través de sorteos del IPV.

Dentro de las estimaciones que se habían realizado, se esperaba un pico de generación de unos 700 puestos de trabajo, por lo que reactivar las construcciones de La Ramada y La Nave ocasionará un alivio en el sector de la construcción, uno de los golpeados en el país tras la paralización de la obra pública nacional.