El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, encabezó este viernes un acto en Mendoza en el marco de la habilitación de la Variante Palmira, donde confirmó la reactivación de la obra de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre el Aeropuerto El Plumerillo y Lavalle.

En diálogo con la prensa, el funcionario explicó que el Gobierno nacional realizó una auditoría sobre 5.600 obras en todo el país y remarcó que la Ruta 40 es estratégica: “Atraviesa todas las provincias del oeste y es una de las más importantes de la Argentina”. En ese sentido, aseguró que en las próximas semanas se reiniciarán los trabajos en Mendoza, con la posibilidad de continuar en la medida que haya financiamiento disponible.

En San Juan, la situación de la Ruta 40 fue distinta. Tras varios meses de parálisis por falta de pagos, los trabajos se reactivaron en septiembre, permitiendo reincorporar de manera progresiva a 120 obreros que habían quedado sin empleo desde julio.

El gobernador Marcelo Orrego explicó en diálogo con Canal 13 San Juan TV que se logró abonar la mitad de los certificados adeudados, lo que permitió retomar las tareas: “Era fundamental poner en marcha la obra porque se trata de un camino clave para la provincia”, afirmó.

Durante la visita de Catalán a la región, Orrego aprovechó para mostrar distintos frentes de obra y reiteró la importancia del tramo sur de la Ruta 40 para la conectividad y el desarrollo productivo de San Juan.

Catalán, en tanto, sostuvo que la visión del Ejecutivo es hablar de infraestructura más que de obra pública, ya que se buscan mecanismos de financiamiento mixto. “En las próximas dos o tres semanas el tramo en Mendoza se reiniciará, y en la medida que haya disponibilidad, se continuará avanzando”, concluyó.