Nancy Picón: “Hay una tendencia en San Juan que le dijo basta al kirchnerismo”

La diputada nacional Nancy Picón, representante de Producción y Trabajo, analizó los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025 y destacó la importancia del voto de los sanjuaninos. “Creo que hay que escuchar a la gente, y lo hacen a través del voto”, expresó en diálogo con Canal 13 San Juan durante una recorrida por el departamento 9 de Julio.

Picón señaló que en la provincia se notó “una tendencia que dice basta al kirchnerismo” y que esa postura “se divide en dos sectores que están marcados para ese lado”. En ese sentido, subrayó que la jornada electoral contó con una alta participación. “Primero había que votar, que hubo una gran concurrencia de votantes, y al día siguiente comenzar a trabajar sin dudas en las cosas que tenemos que modificar, pero también reforzar el compromiso con los sanjuaninos, que es lo que nos llevó hasta acá”, afirmó.

La legisladora recordó que la elección tuvo un fuerte carácter nacional. “Por más que uno lleve obras o caminos que estamos llevando adelante, era Milei o kirchnerismo. Sin dudas, esa polarización nosotros pudimos romperla y mantener nuestra banca para ponernos a trabajar”, explicó.

Picón manifestó su deseo de que el próximo Congreso sea reformista y productivo. “Ojalá sea un Congreso reformista, que trabaje y para bien. No como el de ahora, que se formó una mayoría circunstancial donde se piden sesiones todas las semanas con temas muy difíciles y sensibles”, cuestionó.

Consultada sobre la situación económica del país, indicó que los efectos macroeconómicos aún no se perciben plenamente, pero confió en que se verán pronto. “La macroeconomía puede estarse evaluando, pero necesitamos que los argentinos comiencen a ver ese efecto”, sostuvo.

Por último, reafirmó la postura del bloque de Producción y Trabajo como una oposición constructiva. “Hay temas en los que nosotros hemos puesto nuestras banderas, pero vamos a seguir siendo esa oposición dialoguista que acompaña y trata de dar las herramientas necesarias”, concluyó.