En el marco de una sesión cargada de debate en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora nacional por San Juan, Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, se refirió a la situación de los jubilados en Argentina, respaldando la prórroga de la moratoria previsional y el aumento para los haberes más bajos, al tiempo que pidió “dejar de usar a los jubilados como una bandera de campaña”.

“Durante mucho tiempo escuché hablar de la herencia recibida. Y parece que muchos diputados han perdido la memoria”, comenzó su intervención. Y agregó: “Los diputados vienen reclamando desde el año 92, pero no me acuerdo quién gobernaba en ese momento ni en todos estos años. Lo que está claro es que no se les dio respuesta a los jubilados”.

En un tono personal, Picón recordó la situación de su propia madre: “Mi mamá falleció hace cuatro años y ya no le alcanzaba el sueldo. Ella tuvo una pensión por moratoria, fue ama de casa y la pagó. Antes había que preocuparse por los jubilados, pero una vez más estamos llegando tarde”.

La diputada hizo un llamado a trabajar en serio para dar una solución estructural: “Milei recibió una herencia pesada, pero tenemos que salir adelante. No se trata de repetir lo que ya se hizo mal. Producción y Trabajo no quiere ser igual a lo que ya vivimos”.

Desde su experiencia como diputada provincial durante la gestión anterior, Picón también criticó los discursos repetitivos: “Lo único que escuchaba era ‘ah, pero Macri’. Y yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Hoy tenemos que pensar cómo darle respuestas reales a los jubilados”.

Sobre el proyecto tratado en el recinto, afirmó: “Vamos a acompañar la prórroga de la moratoria y el aumento. Entendemos que es un parche, pero sabemos que no hay mucho tiempo. Sabemos que es necesario”.

Además, propuso avanzar hacia una reforma de fondo: “Estamos a favor de formar una comisión de trabajo para sacar una nueva ley que les dé tranquilidad a los jubilados, que no tengan que depender del gobierno de turno. Que puedan vivir con dignidad, sin esperar migajas ni depender de si es año electoral”.

Picón concluyó con un mensaje de compromiso institucional: “Nos van a encontrar trabajando, no poniendo palos en la rueda. Dimos quorum siempre y vamos a seguir acompañando. No sé cómo, pero algo tenemos que hacer. Lo importante es dar respuestas”.

Su discurso apuntó a tender puentes entre el diagnóstico y la acción, en un contexto social y económico en el que la situación de los jubilados sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.