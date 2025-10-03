Nancy Picón, ante el pedido de apartar a Espert: cautela y definición judicial

La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón integra la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la misma que preside José Luis Espert. El actual diputado y candidato a legislador nacional de La Libertad Avanza por Provincia de Buenos Aires, que está en el centro de la escena en medio de acusaciones de haber recibido dinero de un empresario presuntamente ligado al narcotráfico. Ante este escenario y en el que un gran arco de la oposición le pidió que dé un paso al costado de la cabeza de la comisión, la legisladora sanjuanina optó por la cautela y dijo que para una decisión así, es otra la vía del planteo y que la Justicia debe definir la veracidad de las acusaciones.

Durante el miércoles, la comisión se reunió con el equipo del ministerio de Luis “Toto” Caputo, para explicar, desmenuzar y quitar las dudas de los legisladores, acerca del Presupuesto 2026. Sin embargo, ante las palabras de una diputada del Frente de Izquierda, el equipo técnico de la cartera de Economía, se retiró quince minutos antes de lo pactado.

“La reunión fue importante. Los miembros del Ejecutivo explicaron detalladamente la parte que corresponde del presupuesto, teniendo en cuenta que es muy técnico y nos fueron ayudando a entender un montón de cosas”, comenzó analizando la legisladora sanjuanina del bloque Producción y Trabajo.

Sobre el motivo por el que se terminó la reunión, explicó: “Lo que pasó y viene pasando últimamente, que marca las sesiones y las reuniones, son las faltas de respeto. Ya habían anticipado (el equipo técnico de Economía) que producto de la festividad que tenían (el Iom Kipur - Día del Perdón del judaísmo) se iban a retirar a las 17 y un rato antes, una diputada de la izquierda, con dichos antisemitas y fuertes hacia los funcionarios, provocaron el enojo, ellos se levantaron y se fueron cuando comenzaba el momento de las preguntas”.

El próximo miércoles se volverá a reunir la comisión para iniciar el momento de las preguntas hacia el equipo de Caputo.

Sin embargo, otro momento que se vivió fue el pedido de un amplio arco opositor para Espert. Por las acusaciones de haber presuntamente recibido dinero de parte de Fred Machado, el empresario detenido en Argentina, ligado al narcotráfico, con una causa en Estados Unidos y que espera se resuelva el pedido de extradición hacia aquel país, es que al diputado libertario le pidieron que deje la presidencia de la comisión.

A diferencia de aquellos diputados, Picón prefirió la cautela al sostener que “soy abogada y soy muy respetuosa de la Justicia. Lo dije en la causa Fentanilo, Libra y Discapacidad, hay que dejar que la Justicia investigue, ser respetuoso de ella. Nadie es culpable hasta que hay una sentencia. El principio de inocencia hay que respetarlo, más los legisladores”, aseveró la legisladora.

“Si quieren tomar alguna medida, no era en esa comisión, hay una comisión especial que trata esos temas. Los legisladores no pueden desconocerlo, si lo desconocen quiere decir que no conocen el reglamento con el que trabajan. Entonces esa hora y media que perdimos fue para hacer un poco de circo, de política, nada más”.

“Voy a esperar lo que resuelva la justicia y en caso de que la justicia resuelva en contra de Espert, por supuesto que voy a apoyar la medida”, sentenció Picón.

El movimiento de este tipo que solicitaron los diputados debe resolverse a través de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. El escándalo de la presunta vinculación de dinero del narcotráfico promete continuar en el Congreso nacional.