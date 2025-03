Nancy Picón:"La mayoría de los diputados de UxP vota que no porque no"

La diputada Nancy Picón, del partido Producción y Trabajo, mostró su posición con respecto a lo ocurrido en la sesión del congreso, donde se debatió el acuerdo con el FMI y el DNU. En el marco de las discusiones que se generaron dentro del Congreso y de las votaciones del resto de los diputados, dijo que “algunos votan, que no porque no”.

Pese a las votaciones enfrentadas, la diputada de Producción y Trabajo dijo en Canal 13 San Juan que: “Hemos recibido el apoyo de los diputados sanjuaninos de Unión por la patria al momento de votar, por ejemplo el RIGI”, no obstante a eso, apuntó “Yo digo de un gobierno que cuando no gobierna o un espacio político que cuando no gobierna hace las cosas más difíciles”.

Por otro lado, habló sobre lo que sucedió desde su punto de vista con los diputados de izquierda: “Pedían cuartos intermedios a cada rato. Teníamos que votar los cuartos intermedios y en realidad eran para salir a ver qué estaba pasando afuera. Nuestro trabajo no es lo que pasa afuera, sino legislar para que mejore las cosas adentro”.