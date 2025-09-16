El Congreso tratará los vetos que el presidente Javier Milei emitió en el marco de las leyes de Emergencia Pediátrica y financiamiento a las universidades. En ese sentido, la diputada nacional sanjuanina del frente Producción y Trabajo, Nancy Picón, adelantó su postura en la sesión y dijo que sostendrán las leyes y no los vetos.

“Nosotros tenemos una postura tomada y consensuada con el Gobernador, por lo tanto nosotros vamos a insistir en la ley, no en el veto. Entendemos que el mismo gobernador se expresó en las redes. Entendemos que si en la tierra de Sarmiento, si no cuidamos la educación, quien más lo va a hacer. Creemos que la salida de todos los problemas que tenemos es la educación”, adelantó la legisladora que responde al gobernador Orrego, en Mirá quién habla, por Canal 13.

Una de las excusas libertarias para cortar el financiamiento a las universidades fue que no se dejaban auditar, sin embargo, Picón cruzó ese discurso y aseguró que los diputados “nos reunimos con personal docente y nodocente de la universidad, respondieron inquietudes, pero también escuchamos lo que son los controles que tiene la universidad. Y en base a eso podemos decir que estamos muy tranquilos porque la universidad está auditada todo el tiempo, controlada. Hay que seguir trabajando para mejorar muchas cosas, pero hay límites.”

El gobierno nacional viene vetando leyes sobre recomponer jubilaciones, asistir a los pacientes pediátricos, financiar las universidades y distribuir los ATN de acuerdo a la coparticipación. Pero en contrapartida, otorgó beneficios fiscales a grandes empresas, quitó impuesto al lujo y dotó de partidas reservadas al área de inteligencia que maneja en las sombras Santiago Caputo.

“Entendemos que el presidente debe establecer esto como prioridades (salud, educación, jubilaciones y obra pública). Es una cuestión de prioridad, por ejemplo, para el presidente no es prioridad la obra pública, pero para el gobernador y San Juan si es una prioridad porque entendemos que no sólo genera fuentes de trabajo, sino que también mejora la calidad de vida de los sanjuaninos”, dijo Picón.

En relación al veto de asistencia a pacientes pediátricos y el sistema de salid, la sanjuanina añadió que “con la emergencia pediátrica, vamos a insistir con la ley. Desde el Ministerio de Familia y la Casa de San Juan, nosotros mandamos más de 170 intervenciones al Garrahan, cómo no pensar en esas familias, acompañarlas y por supuesto apoyar a este hospital que nos recibe a los sanjuaninos en los momentos más difíciles”.

Sobre Presupuesto 2026

Picón realizó un análisis de lo que fue el Presupuesto 2026 presentado en cadena nacional y para Picón el deseo es: “Yo quisiera que se mantenga ese presidente, que no sea un acto del momento y que sea este el presidente que tengamos, porque sin dudas nosotros tenemos que terminar con las grietas, que nos han llevado a donde estamos. Tanto insulto, tanta falta de respeto, tanto ninguneo a los legisladores, pero sobre todo a los gobernadores, tratando de entender que a este país no se lo saca adelante solo, entender que tanto él como los gobernadores y los diputados hemos sido elegidos por el voto popular. Entonces desde ese lugar, que hable de consenso y de diálogo por lo menos es un avance en el discurso”.