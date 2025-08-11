La cadena nacional que llevó adelante el presidente Javier Milei el pasado viernes en horas de la noche, dejó para analizar uno de los anuncios que hizo el mandatario. La sanción a diputados que vayan impacten en el déficit o superávit fiscal, una especie de control para los legisladores. Acerca del discurso presidencial la diputada nacional sanjuanina, Nancy Picón, se expresó al respecto sin dejar de lado la cautela.

Para Picón, antes que nada “hay que ver cómo va a ser el proyecto, cuáles son los extremos del proyecto. Hay otros países que lo tienen. De hecho, hay una ley nacional que prohíbe que se pueda trabajar en proyectos donde no se diga de dónde sale el presupuesto para esa ley”.

Sin embargo, la diputada encuentra un problema ante la situación y tiene que ver con que “nosotros no tenemos presupuesto. Entonces, al no tener presupuesto no podemos cumplir con ese punto. Pero más allá de que él mande este proyecto de ley, ya hay una ley que habla de esto”.

Con estas declaraciones la legisladora sanjuanina plantea dos factores: el primero tiene que ver con que el gobierno nacional maneja discrecionalmente los recursos al no tener presupuesto desde hace dos años y estar funcionando con el del último año de Alberto Fernández de 2023. Esto significa que las partidas tienen los mismos parámetros de hace dos años, pese a que la recaudación puede ser muy superior respecto al 2023, simplemente por el movimiento de la economía en el país. Y el otro asunto que plantea la diputada es que Milei impulsaría una legislación sobre una legislación, al ya existir una ley que establece la justificación de dónde se obtienen los recursos para la normativa a crear.

“Un poco lo que anunció ya existe. Por eso digo que hay que ser muy prudentes y esperar que venga del ejecutivo para ver cuáles son los extremos de lo que él está pidiendo”, relató Picón sobre lo que se dio a conocer el pasado viernes.