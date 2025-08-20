La diputada nacional Nancy Picón justificó su voto a favor del rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad durante la megasesión de la Cámara de Diputados. La legisladora de Producción y Trabajo destacó que el Estado debía garantizar acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias.

“Desde nuestro espacio, Producción y Trabajo, desde San Juan vamos a acompañar esta ley, vamos a insistir en la ley y en contra del veto. Creemos en el Estado presente frente a la discapacidad”, afirmó Picón. Además, valoró avances provinciales en materia de inclusión impulsados por el gobernador Marcelo Orrego, tanto en el sector público como en el privado.

La Cámara de Diputados reunió 172 votos afirmativos y rechazó el veto del presidente Javier Milei, superando los dos tercios requeridos. En tanto, los libertarios y aliados obtuvieron 73 votos en contra y se registraron dos abstenciones.

Entre los legisladores sanjuaninos, cinco de los seis votaron contra el veto: los justicialistas Walberto Allende, Jorge “Koki” Chica y Fabiola Aubone, junto con Picón y María de los Ángeles Moreno. El único voto negativo fue el de José Peluc, del bloque libertario.

Durante su discurso, Picón también recordó falencias de gestiones anteriores: “Durante la gestión kirchnerista pasada, solamente dos aumentos recibieron las personas que trabajan con el grupo de personas con discapacidad, pero parece que ese detalle se lo han olvidado y ahora recién se dieron cuenta. Es difícil para ellos y hay que acompañar a estas familias”.

La ley, que tendrá vigencia por un año prorrogable, contempla la actualización de aranceles por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo. Con estas medidas se busca garantizar una mejor cobertura para el sector.

Horas antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado eventuales incrementos en las prestaciones por discapacidad, pero el gesto no alcanzó para dividir a la oposición, que se mantuvo unida en la votación.