Nancy Picón habló sobre la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario

Este miércoles se llevó a cabo en Cámara de Diputados una nueva sesión, donde se trató, entre otros temas, el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La diputada nacional de San Juan, Nancy Picón, dialogó con Canal 13 San Juan, y comentó que “junto al gobernador, decidimos acompañar la ley, tras reuniones con personal docente y no docente de la UNSJ, que nos mostraron como se controla la gestión económica de la universidad”.

“Tenemos la tranquilidad de que cada gasto de la universidad está auditado y controlado. Con las necesidades de la universidad y junto al gobernador Marcelo Orrego, decidimos acompañar a este sector”.

Agregó que resta esperar la definición en Senado y luego, ver qué decisión toma el presidente. “Veremos si ocupa su derecho al veto o no. Queremos realmente que el presidente comience a leer los pedidos de los diputados que no son más que el mismo pedido que tiene la sociedad”.

Con respecto a otro tema de los cuales se trató en la jornada de este miércoles, Picón habló sobre el emplazamiento para los giros de los ATN. “Lo pasamos a comisión porque viene del senado, entonces no sabemos si se han realizado modificaciones. Tenemos que estudiarlo con el equipo técnico del gobernador para ver cómo nos beneficia o nos perjudica. Cabe aclarar que no va a generar un déficit porque es plata de la provincia que no estamos recibiendo”.