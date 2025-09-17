No sólo pabellones: el Penal de Chimbas sumará dos importantes elementos

Tras la inauguración del sector 5 del Servicio Penitenciario Provincial que ocurrió el último viernes, ahora el Penal de Chimbas busca sumar dos elementos claves para los detenidos y quienes trabajan. Para tal motivo, llamó a licitación y sobre fines de este mes se conocerán las ofertas.

El SPP tuvo buenas noticias sobre fines de la semana pasada, porque no sólo se cortó la cinta del nuevo sector que tiene capacidad para 236 internos, en un penal sobrepoblado. Pero ahora la novedad tiene que ver con otro tipo de bienes con los que contará el servicio.

Se trata de 2 movilidades que tendrán distinto destino, una para el traslado de detenidos y otra para el traslado de personal de seguridad. Son camionetas estilo furgones que se utilizarán todos los días.

Este tipo de movilidades son para el traslado de personas privadas de la libertad desde el Penal hasta los juzgados de Tribunales e incluso otras ocasiones, como cuando deben llevar a dependencias policiales y otros lugares a los reclusos.

Pero las características que deben tener estas camionetas son que hacen que deban ser entregadas con elementos especiales. Es que las disposiciones son específicas, como las aperturas de las puertas, las colocaciones de los asientos, las divisiones interiores que deben tener, las estructuras en su interior para el transporte de los detenidos.

Además, las movilidades deben estar preparadas con elementos antivandálicos en los vidrios, con rejas protectoras y demás elementos que hacen a la seguridad interna y externa.

Otras de las características que se destacan en esta adquisición que busca la provincia es que las camionetas incluyan service mecánico hasta los 100 mil kilómetros, lo que es una garantía para asegurar el buen funcionamiento y reparación cubierta en caso de ser necesario.

Como no se trata de un vehículo comercial común, que se puede encontrar en cualquier agencia o concesionario, sino que debe ser preparado con los requerimientos, la provincia tiene previsto un presupuesto oficial de $251.500.000.

La apertura de sobres de la licitación se llevará adelante el miércoles de la próxima semana a las 9 de la mañana, momento en el que se conocerán los oferentes.