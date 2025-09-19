En el marco de la novena sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, se ocasionó la expectativa acerca de la posibilidad del tratamiento de la nueva Ley de Transporte de la provincia pueda ser tratada sobre tablas. Finalmente, esto no ocurrió, continuará trabajándose en comisión y se convocará a sectores que tienen implicancia en su aplicación. Versiones distintas desde los diversos sectores que componen las posiciones de la Cámara.

La sesión fue corta, pero no menos importante. Se designó a una jueza de Familia para cubrir un juzgado que estaba sin juez desde fines de abril. Pero el otro condimento del jueves era si iba tener tratamiento sobre tablas la nueva Ley de Transporte, algo que no sucedió.

Desde el sector oficialista, el diputado Enzo Cornejo, quien presidió la sesión al estar Fabián Martín en ejercicio del Poder Ejecutivo, analizó el cuadro de situación y dijo que fue una decisión acertada del presidente nato de la Cámara.

“Se van a seguir escuchando nuevos aportes que tienen diferentes sectores del transporte. Nosotros nos dimos la posibilidad de discutirlo, debatirlo y buscar los consensos. Hay muchos aportes que todavía no llegan, es importante que nos demos ese tiempo. Hemos tenido tres comisiones, en las cuales dos ha tenido la visita del secretario de Transito de la provincia. San Juan necesita una ley de Tránsito y Transporte, no sólo de personas, sino también de cargas”, comenzó analizando Cornejo.

Que no se haya tratado este jueves en la sesión ni haberla bajado para que se debata en comisión, para el legislador que es aliado del Orrego “es un gesto de quien preside la Cámara, que es Fabián Martín, del hecho de seguir escuchando, sabiendo que el trabajo en comisión fue excelente. La idea es seguir escuchando a estos sectores que tienen algo para proponer, que quizás no estuvieron en estas dos semanas. Vamos a seguir escuchando y analizando”, dijo el vicepresidente primero de la Cámara.

En relación al trabajo en comisión, “de Obras y Legislación y Asuntos Constitucionales, se van a seguir juntando para mejorar y adaptar las situaciones a los problemas de hoy”, sostuvo Cornejo.

Por el lado del principal arco opositor, el presidente del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano lo vio desde otro punto de vista.

“Ha perdurado la cordura de tener la posibilidad de escuchar otros sectores que no tuvieron la posibilidad de ser escuchados. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos miedo y riesgo en el interbloque Justicialista, de la precarización del servicio”, dijo el también presidente del PJ.

Entre las observaciones que mencionan desde el peronismo, señalan que “es muy difícil saber cuándo un familiar es trasladado en un vehículo que no sabemos si está en condiciones, tenemos que tener cuidado con empresarios que durante más de 60 años estuvieron prestando un servicio e invirtiendo en la sociedad, creo que no se los puede dejar de escucharlos. Creo que, si aumentamos la cantidad de servicios, vamos a disminuir la calidad, sino también una fuente de trabajo importante que hoy tiene el empresariado de San Juan. Se supone que son 30 mil beneficiarios que se mueven en taxis o remis, creemos que son menos, pero de acuerdo a lo informado, hay 1800 matrículas. Eso dividido en la cantidad son 16 viajes por día y si le metemos más prestadores de servicio no les va a convenir”.

Quiroga Moyano atribuyó a su espacio el motivo del no tratamiento: “Son muchos factores que no se han escuchado. Nuestro interbloque se paró firme en esta idea de que había que pasarlo a comisión, seguirlo tratando y ese fue el motivo por el que el oficialismo no lo presentó”.

El diputado que conforma el bloque La Libertad Avanza – ADN, Fernando Patinella, dio su parecer y sostuvo que “es razonable y me parece oportuno que hayan dejado que continúe este proyecto dentro del tratamiento de comisiones porque hay unas observaciones que tienen que ser evaluadas y analizadas, pero en términos generales, diría que salvo algunas observaciones que se están haciendo sobre aportes de muchos sectores de representación del ámbito del transporte, en la medida que puedan ser contemplados, creo que se debe avanzar en forma positiva”.

Sin fecha para ser tratada, el proyecto elaborado y presentado a por el gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno, seguirá trabajándose en las comisiones para ir ajustando detalles y observaciones para sacar la ley de acuerdo a la voluntad e intención de los legisladores.