El departamento Sarmiento volvió a esta bajo el ojo de la tormenta. A menos de un mes del escandalo de la por el día de la memoria que protagonizó el secretario de Gobierno municipal, Juan Femenia. Ahora otro problema golpea la puerta de la gestión de Mario Alfredo Castro ya que uno de sus funcionarios mas cercanos esta acusado de estafa y usurpación de titulo.

Se trata de Martin Alejando Fernández Monfort, quien posee el cargo de Secretario Administrativo. Fuentes judiciales indicaron que el joven se adjudicaba el titulo de abogado, aunque no figuraría en la nomina de letrados habilitados en el Foro de abogados. Además no habría constancia de su graduación como abogado en la Universidad Nacional de San Juan, aunque si se habría egresado como Técnico Universitario en Administración Publica. A pesar de la inexistencia del titulo de grado, en el departamento ubicado al Sur de San Juan lo conocen como ‘el doctor’.

Si bien este panorama de usurpación de título lo complicaría judicialmente, la denuncia que lo puso en jaque es por una estafa. Una vecina del departamento denunció en la UFI Delitos Informáticos y Estafas en diciembre de 2024 que Fernández, quien es hijo del concejal José Luis Fernández, la engañó y estafó. El funcionario había sido contratado para hacer una serie de trámites sucesorios de una propiedad, pero las cosas no fueron como la mujer pensó.

Desde 2023, él estaba a cargo del caso de la mujer; sin embargo, no había avances. Lo único que ella veía eran erogaciones de dinero, ya sea por los servicios o los trámites que llevaba a cabo. Cansada de no ver una resolución, una mínima novedad o una respuesta del presunto letrado, decidió buscar asesoramiento en otro abogado. Este último comenzó a averiguar y se dio cuenta de que Fernández Monfort no había iniciado trámite alguno en el Juzgado de Paz de Sarmiento ni en otra oficina del Poder Judicial de San Juan.

Es así como la vecina se dio cuenta de lo que venía sospechando, le había mentido. Tras ello radico la denuncia ante el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quien abrió una investigación preliminar. En su presentación, la mujer aportó capturas de pantallas de las conversaciones que mantuvo con él vía celular por sus supuestos servicio como letrado.

Lo que le queda al funcionario es responder ante la justicia en la primera audiencia que se desarrollaría esta semana.

Lo que resta saber es como reaccionará el intendente Castro ante este nuevo hecho en su equipo de gestión ya que sería el tercero, aunque el más controversial por la instancia judicial a la que llegó.

Con info de Tiempo de San Juan