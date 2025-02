Este martes Javier Milei dio a conocer que a través de un decreto presidencia designaba a los jueves Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte de Justicia. La acción del Ejecutivo despertó críticas en distintos sectores y en la justicia sanjuanina, la jueza Gema Guerrero, sostuvo ante el móvil de Canal 13, que ‘no se puede pasar por encima de la Constitución’.

La jueza de garantías, Gema Guerrero, dio su mirada acerca de la designación de Lijo y García Mansilla para conformar la Corte Suprema.

‘Si bien entiendo que le asiste y que también la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está en su constitución plena, ya que están faltando magistrados, en lo personal creo que no se puede desconocer lo que insta el artículo 99 inc.4 de la Constitución Nacional que es con relación a las atribuciones del poder Ejecutivo. En concreto, lo que ha redactado el legislador y que no se ha reformado desde la constitución de 1853 hasta el presente, entendiendo que está dentro de los contenidos que pueden ser reformados, es que para la designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si o si debe existir un acuerdo por parte del Congreso, es decir del Senado de la Nación’.

Para la magistrada, a su entendimiento ‘tiene que tratarse dentro del Senado a propuesta del Ejecutivo y con acuerdo del Senado. No veo yo que puedan saltarse ese paso toda vez que el constituyente ha querido que así sea. Puede gustarnos o no lo que está escrito en la Constitución, pero entiendo que no puede pasarse por encima’.