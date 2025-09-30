En el Salón Cruce de los Andes, del Centro Cívico, el Gobierno provincial abrió los sobres de la licitación para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan, considerada una de las obras más significativas de la gestión de Marcelo Orrego. Son ocho las empresas que compiten por ejecutar el proyecto, que promete generar un fuerte impacto en materia de infraestructura y empleo. La obra se presenta como una de las grandes acciones que demandará lo que se estima más de 200 puestos de trabajo.

La iniciativa contempla la construcción de un segundo edificio destinado a los viajes nacionales e internacionales, mientras que el edificio actual continuará operando para los trayectos interprovinciales. Con esta ampliación, la superficie total pasará de los actuales 4.170 m² a más de 14.000 m², entre cubiertos y semicubiertos.

El proyecto prevé la incorporación de más de 20 nuevas dársenas para colectivos, un sector gastronómico y comercial con más de diez locales, patio de comidas, espacio recreativo infantil y dos terrazas abiertas hacia la plaza Di Stéfano. Ambos edificios estarán conectados por un puente peatonal de 75 metros de longitud que permitirá un tránsito seguro y rápido de pasajeros.

En cuanto a las ofertas, la más baja fue presentada por Terusi Construcciones, con una propuesta de $23.063.245.541,18, monto por debajo del presupuesto oficial. Le siguió Galvarini y Asociados, que ofertó $23.738.222.884,79, también por debajo del monto de referencia.

La lista continuó con Perfil SRL, que presentó $24.448.641.950,95, y la unión transitoria (UT) Panacam–Asfa, con $25.012.133.915,26. Más arriba se ubicaron Mapal, con $26.504.685.659,24, y la UT Senda SRL–Petersen Thiele y Cruz, con $26.988.672.578,27.

En tanto, las únicas propuestas que superaron el presupuesto oficial fueron las de Cicon, con $27.420.800.120,1, y la UT Bilbao Construcciones–Ing. César Borrego SRL, que ofertó $29.036.859.753,72, lo que representa un 6,3% por encima del valor de referencia.

Con la licitación en marcha, se espera que en las próximas semanas se defina la adjudicación para dar inicio a una obra que transformará el principal nodo de transporte de la provincia.