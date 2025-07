El senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, charló con Mirá quien Habla y se refirió a las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y aseguró que la relación “no atraviesa una crisis de fondo” aunque reconoció tensiones en torno al funcionamiento del Senado. Además, destacó que el bloque sanjuanino responde directamente al Ejecutivo y planteó la necesidad de reforzar el músculo legislativo de cara a las próximas elecciones.

“Ambos son personas, y como tales pueden tener diferencias. Eso se resuelve con una charla, un café, pero bueno, esa charla tiene que darse”, dijo Olivera en Canal 13, al ser consultado sobre si el conflicto institucional entre las dos máximas figuras del país repercute en la provincia. “No es algo que impacte en el día a día ni que afecte las decisiones”, agregó.

La tensión entre Milei y Villarruel volvió a escalar tras la polémica sesión del Senado en la que se aprobaron proyectos que, según el Gobierno, afectan el equilibrio fiscal Cabe mencionar que se tratan de los proyectos de Ley de Emergencia de discapacidad y el aumento a jubilados en un 7,2%.. Olivera, en ese marco, afirmó que “como oficialistas, estas situaciones nos disgustan y muchas veces nos complican la gestión”.

“No entendí lo que quiso hacer Villarruel el jueves. Se sentó, dio inicio a la sesión, se levantó y no volvió más. La terminó presidiendo la senadora Zapata, del bloque de Unión por la Patria”, relató. “Nosotros no participamos porque consideramos que fue una sesión irregular, que no respetó el reglamento interno del Senado. Y si cada uno va a hacer lo que quiere, se sienta un precedente peligroso para la institucionalidad”sumó.

En cuanto al vínculo entre el bloque libertario y la presidenta del Senado, fue tajante: “No tenemos problemas personales con Victoria, pero respondemos al Ejecutivo. Y al haber diferencias entre Milei y Villarruel, esa coordinación que hubo el año pasado hoy ya no está tan firme”.

El legislador sanjuanino también se refirió al escenario político del oficialismo en el Congreso, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras ni con gobernadores propios. A pesar de ello, defendió el rumbo del Gobierno nacional: “Desde que asumimos no tuvimos gobernadores ni mayoría, y sin embargo se avanzó con todo lo que se prometió. Gobernar así es posible, aunque cuesta mucho”.

Olivera criticó con dureza las alianzas circunstanciales dentro del Senado: “El problema es que muchos bloques, como el radicalismo, se terminan sumando a estas medidas populistas que suenan muy bonitas, como aumentar jubilaciones o beneficios a sectores vulnerables, pero que no tienen respaldo presupuestario”.

Y agregó: “Primero generan el gasto, después ven de dónde lo financian. Eso es lo que hacía el kirchnerismo y no queremos volver a eso. Este Gobierno, incluso en año electoral, sigue sosteniendo el equilibrio fiscal y no se suma a estas medidas irresponsables”.

Consultado por el reclamo de las provincias sobre el reparto del 1% de la masa coparticipable que hoy administra Nación para casos de emergencia, Olivera negó que se trate de un ataque al superávit fiscal. “Eso no afecta el equilibrio. Es una discusión sobre cómo se distribuye una partida existente. Lo que se pide es que ese porcentaje deje de estar reservado exclusivamente para Nación y pase a repartirse entre los gobernadores”.

Finalmente, el senador sanjuanino remarcó que el bloque de La Libertad Avanza “seguirá respondiendo a Milei” y que las tensiones internas no frenarán el rumbo del Gobierno: “Este año hay elecciones, pero el norte sigue siendo el mismo: no quebrar el equilibrio fiscal y sostener un modelo que deje atrás el despilfarro del pasado”.