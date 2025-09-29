Orrego: "Del 100% de los RIGI presentados en Nación, el 40% son de San Juan"
El gobernador destacó las iniciativas que pidieron ingresar al régimen nacional y consideró que se trata de un logro con impacto positivo tanto para San Juan como para el país.
El gobernador Marcelo Orrego valoró como un hecho trascendente la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto minero Los Azules, que avanza en el departamento Calingasta.
El mandatario provincial subrayó la magnitud de la noticia: “Es una noticia más que importante. Del 100% de los RIGI presentados en Nación, el 40% son de San Juan y eso es una noticia muy positiva”.
Orrego destacó el respaldo a una de las iniciativas más relevantes para el futuro productivo de la provincia: “Es muy importante que se le haya otorgado el RIGI a una empresa que proyecta en la provincia de San Juan”.
Por último, remarcó el alcance nacional del beneficio: “Creo que es más significativo para todos los argentinos y en particular para San Juan”, sostuvo, en referencia al potencial que este régimen puede aportar al desarrollo económico y a la generación de empleo.