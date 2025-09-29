El gobernador Marcelo Orrego valoró como un hecho trascendente la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto minero Los Azules, que avanza en el departamento Calingasta.

El mandatario provincial subrayó la magnitud de la noticia: “Es una noticia más que importante. Del 100% de los RIGI presentados en Nación, el 40% son de San Juan y eso es una noticia muy positiva”.

Orrego destacó el respaldo a una de las iniciativas más relevantes para el futuro productivo de la provincia: “Es muy importante que se le haya otorgado el RIGI a una empresa que proyecta en la provincia de San Juan”.

Por último, remarcó el alcance nacional del beneficio: “Creo que es más significativo para todos los argentinos y en particular para San Juan”, sostuvo, en referencia al potencial que este régimen puede aportar al desarrollo económico y a la generación de empleo.