El gobernador Marcelo Orrego estará presente este martes 26 y miércoles 27 de agosto en la “Copper to the World” en Australia, el evento que reúne a líderes de la industria minera del cobre, ejecutivos mineros e innovadores de METS para explorar los últimos desarrollos que dan forma al futuro de la actividad cuprífera.

Bajo el tema “La ventaja del Cobre: Impulsando el Futuro”, exploraremos cómo el cobre continúa impulsando el progreso en una era de transformación tecnológica, dinámicas cambiantes del mercado y crecientes demandas de sostenibilidad.

Con una fuerte presencia de altos ejecutivos, tomadores de decisiones de la industria y expertos globales, este evento ofrece una oportunidad sin precedentes para conectarse, colaborar y liderar la conversación sobre el futuro del cobre.

El mandatario provincial marca una fuerte presencia no sólo de la provincia, sino también de la región y la actividad en el país, dado que es el presidente de la Mesa del Cobre en la Argentina. Este órgano que se formó junto a provincias con proyección minera cuprífera como Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy.

Cabe recordar, que a comienzo de este mes, San Juan fue anfitriona del Argentina Cobre 2025, lo que fue pensado como un seminario de minería de cobre y terminó siendo una feria minera en menor escala, dada la gran participación y concurrencia que tuvo. Es que a la provincia llegaron exponentes países de la región e inclusive de otros continentes para ser parte del evento que proyecta un desarrollo en la actividad.