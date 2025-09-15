En horas de la mañana de este lunes, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como flamante ministro del Interior de la Nación. En horas de la noche, en el contexto de una inauguración en Santa Lucía, el gobernador Marcelo Orrego anunció que habló con el nuevo funcionario para invitarlo a venir a San Juan.

El mandatario explicó que mantuvo contacto con el flamante funcionario nacional, a quien invitó a venir a la provincia para ponerlo al tanto de la situación sanjuanina. "Me parece bien que ya esté en funciones el ministro Catalán, con quien he hablado el día de hoy y, probablemente lo tengamos muy pronto en San Juan"

En otras declaraciones, el gobernador se refirió a la Marcha Universitaria Nacional a la que la UNSJ se ha adherido. "Cada uno tiene derecho de manifestarse como quiere. Yo lo que creo, es que los diputados de San Juan, por lo menos a los que pertenecen a mi mismo espacio político, nosotros dejamos en claro que estamos a favor de las universidades", sostuvo.

El gobernador confirmó que viajará a Buenos Aires para participar el martes de una reunión con funcionarios del Ejecutivo Nacional, en donde planteará temas importantes para la provincia. A su vez, aprovechará su estadía en la capital del país, para ser parte de la presentación del Ironman 70.3. "Es un evento internacional, que tenemos la posibilidad de tenerlo en la provincia, de recibir a muchos atletas de mucho nivel, venidos de todo el mundo", indicó.

Acerca de la Cadena Nacional del presidente Milei sobre el Presupuesto 2026, Orrego precisó que "siempre es importante escuchar al presidente". Luego profundizó: "dentro de cada frase hay definiciones, que tienen que ver con lo político, mpero también que tienen que ver desde lo institucional. Yo entiendo que todos vamos a escuchar un discurso que tendrá que ver con el presupuesto. Es importante para los sanjuaninos porque siempre tomamos las metas macrofiscales".