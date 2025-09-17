La provincia de San Juan celebró este lunes el Día de la Industria Sanjuanina, con un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien resaltó la importancia del sector como motor del desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo en la provincia.

Del encuentro participaron también el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios; y los directivos de Servicios Industriales, Jesús, Pamela y Paula Sirvente, entre otras autoridades y referentes del sector.

En su discurso, Orrego afirmó: “Vivimos tiempos delicados y las crisis no se superan de un día para otro; se necesitan objetivos claros y un norte en la visión. La industria es esencial para el crecimiento, el empleo y el desarrollo de San Juan, donde representa el 16,4% de la actividad económica y el principal generador de empleo formal”. Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto para sostener la actividad frente a obstáculos como la pandemia, los altos costos energéticos y los impuestos distorsivos, remarcando las políticas de apoyo a sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, el turismo y la energía solar.

Por su parte, el ministro Fernández agradeció la presencia del gobernador y remarcó que, en los últimos 20 meses de gestión, la provincia dispuso casi 88 mil millones de pesos en apoyo al sector industrial, mediante financiamiento, asistencia técnica e innovación. “Nuestro compromiso es escuchar, acompañar y trabajar para que la industria sanjuanina siga creciendo”, sostuvo.

Desde la Unión Industrial de San Juan, Palacios valoró los logros alcanzados en los últimos años, como la duplicación de socios y el fortalecimiento de áreas estratégicas, incluyendo los departamentos Joven y Mujer. “A pesar de las dificultades nacionales —altas tasas, costos energéticos e infraestructura insuficiente— seguimos defendiendo, cuidando y protegiendo nuestra industria”, afirmó.

De acuerdo con el Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), presentado por primera vez durante esta gestión, la industria constituye la principal actividad económica de San Juan, aportando el 16,4% del Producto Bruto Geográfico provincial y generando el 17,2% del empleo registrado. Además, impulsa la innovación tecnológica, agrega valor a las materias primas y potencia el desarrollo de otros sectores productivos.