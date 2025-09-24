El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno nacional abonó solo una parte de la obra de la Ruta 40 Sur, un proyecto clave para la conectividad de San Juan con Mendoza. Pese a la dificultad que implica el atraso en los pagos, el mandatario consideró positivo que se haya cancelado parte de la certificación de trabajos, lo que habilita la posibilidad de retomar las tareas.

“Seguramente será el ministro de Infraestructura quien se reúna con los titulares de ambas empresas para encontrar la manera de que la obra continúe. Lo importante es que se ha pagado parte de la certificación y eso es un paso clave”, expresó Orrego en diálogo con la prensa.

Cabe mencionar que esa obra, por demora en los pagos, estaba paralizada desde julio y fue en la primera quincena de septiembre que pudo ser reactivada. Eso permitió reincorporar de manera progresiva a 120 obreros que habían quedado sin empleo tras la detención del proyecto.

Durante la reciente visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, el gobernador aprovechó para mostrarle distintas obras que se ejecutan en la provincia y remarcó el esfuerzo que demandan. Sobre la Ruta 40 Sur, aseguró: “Pudimos hablar sobre este tema y haremos todo lo posible para que continúe, porque se trata de una obra fundamental para la provincia”.

En paralelo, Orrego destacó los compromisos asumidos en el marco de programas sociales, como la construcción de dos predios de Casa Activa en Chimbas y Pocito. Estos espacios permitirán brindar atención a 150 niños que hoy no cuentan con la posibilidad de acceder a cuidados especializados, según indicó el mandatario.