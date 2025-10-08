En el cumpleaños número 20 de Veladero en San Juan, una ceremonia llevada a cabo en el Teatro Bicentenario, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el rol central que ocupa la minería y puntualmente Veladero en el desarrollo económico y social de la provincia, resaltando su capacidad de generar empleo y de impulsar el crecimiento de proveedores locales.

“Ha marcado un antes y un después en la industria minera. Es uno de los sectores más importantes que se está desarrollando en San Juan, generando puestos de trabajo donde más de 300 empresas prestan servicios y han crecido y evolucionado”, señaló.

El mandatario sanjuanino subrayó que el impacto del sector no debe medirse solo en términos económicos. “Uno no solo tiene que mirar el lado de la economía, que ha sido muy importante, sino también la posibilidad de que muchos recursos humanos sean de la provincia, generando empleo genuino y desarrollo local”, expresó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de que el crecimiento minero esté acompañado de un compromiso social sostenido. “Siempre una minería que sea generadora de puentes con las comunidades donde se realiza la actividad. Una provincia como la nuestra tiene que tener compromiso social”, afirmó.

Orrego también hizo referencia a su reciente visita a Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con representantes de la embajada francesa y de la agencia de desarrollo de Francia, quienes manifestaron interés en invertir en infraestructura energética. “Estuve un día y medio bastante intenso en Buenos Aires, donde tuvimos la suerte de participar con la embajada francesa. A San Juan se le empiezan a abrir puertas para obtener crédito, lo que demuestra que la provincia es solvente y fiable”, indicó.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una operación confirmada. “Eso no significa que vayamos a tomarlo. La agencia de desarrollo francesa está interesada en financiar la estación transformadora Rodeo–La Rioja, lo cual demuestra confianza en la provincia”, precisó el gobernador.

En cuanto a la relación con Nación, Orrego fue claro: “Hoy el gobierno nacional tiene una postura muy intransigente en cuestiones de obra pública, y yo creo que con el tiempo eso va a cambiar. Si queremos inversiones en nuestro país, necesitamos rutas en buen estado, y para eso necesitamos el acompañamiento de Nación, porque es competencia de ellos”.

A pesar de las dificultades, destacó que San Juan decidió avanzar con recursos propios. “El 100% de la obra pública se reabrió en San Juan. No íbamos a dejar un hospital con solo el 25% de avance”, aseguró.

Finalmente, el gobernador remarcó el compromiso provincial con la conectividad y el desarrollo territorial. “Nos hacemos cargo de rutas nacionales porque sabemos que son importantes para los sanjuaninos”, concluyó Orrego, reafirmando su apuesta por una gestión que prioriza la producción, el trabajo y la infraestructura para el futuro de la provincia.

China y Estados Unidos

El gobernador Marcelo Orrego se refirió a la tensión comercial entre China y Estados Unidos, calificándola como parte de una “pseudoguerra comercial” que viene desarrollándose desde hace tiempo.

“Evidentemente, hay temas en cuestión que pueden generar algún tipo de conflicto, pero estimo que no debería haber ningún problema”, afirmó. Además, recordó que los presidentes de ambos países han mantenido reuniones bilaterales sin inconvenientes y destacó que “es parte de la competencia que tiene que haber en los mercados”.