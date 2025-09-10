Orrego destacó la designación de Catalán al frente del Ministerio del Interior

Tras el anuncio del presidente Javier Milei de reflotar el Ministerio del Interior y poner al frente a Lisandro Catalán, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a la designación y valoró positivamente la llegada del funcionario.

En rueda de prensa, Orrego subrayó la relación previa con Catalán y su conocimiento sobre las problemáticas de la provincia: “Conoce todos los temas de San Juan porque nos hemos reunido muchas veces. Lo importante es que pueda dar respuestas, sobre todo en rutas nacionales”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que el flamante ministro ya está al tanto de los proyectos que requieren financiamiento nacional y de los reclamos que San Juan viene sosteniendo.

“Me parece que es una figura interesante, desde el punto de vista que pondera lo federal, que es lo que venimos pidiendo los gobernadores desde hace tiempo. Así que, definitivamente, hay una mirada hacia el interior del país, no se queda exactamente en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que tenga una nueva función y que en esa función haya respuestas y soluciones para las provincias, sobre todo en materia de obras”, afirmó Orrego.

Con la designación de Catalán, Milei busca rejerarquizar un ministerio clave en la relación con las provincias, que en el caso de San Juan tiene en agenda obras de infraestructura y demandas vinculadas al desarrollo regional.